Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük İlçesinde 23 Nisan İlkokul Futsal Turnuvası başlıyor.
Bozüyük Kaymakamlığı ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada müsabakalar Merkez Kapalı Spor Salonunda oynanacak.
İlçede bulunan 8 ilkokulun katılacağı turnuvada karşılaşmalar 24 Mart Salı günü başlayacak. Turnuvada ilk karşılaşama saat 10.00’da Ertuğrulgazi İlkokulu ile Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu arasında oynanacak.
Turnuva fikstürü ise şu şekilde;
10.00 Ertuğrulgazi İlkokulu-Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu
10.45 Zafer İlkokulu-İçköy İlkokulu
11.30 Dodurga İlkokulu-Hamzabey İlkokulu
12.15 Cumhuriyet İlkokulu-Necip F. Kısakürek İlkokulu