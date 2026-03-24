Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük İlçesinde 23 Nisan İlkokul Futsal Turnuvası başlıyor.

Bozüyük Kaymakamlığı ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada müsabakalar Merkez Kapalı Spor Salonunda oynanacak.

İlçede bulunan 8 ilkokulun katılacağı turnuvada karşılaşmalar 24 Mart Salı günü başlayacak. Turnuvada ilk karşılaşama saat 10.00’da Ertuğrulgazi İlkokulu ile Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu arasında oynanacak.

Turnuva fikstürü ise şu şekilde;

10.00 Ertuğrulgazi İlkokulu-Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu

10.45 Zafer İlkokulu-İçköy İlkokulu

11.30 Dodurga İlkokulu-Hamzabey İlkokulu

12.15 Cumhuriyet İlkokulu-Necip F. Kısakürek İlkokulu