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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyü’nde gerçekleştirilen bal hasadı programına katılarak arıcılarla bir araya geldi.

Zengin bitki örtüsü ve farklı mikroklima özellikleriyle arıcılık için önemli bir potansiyele sahip olan Bilecik’te, 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovanla yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor.

Bozüyük’te ise 98 arıcı, 5 bin 725 kovanla üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Vali Sözer, hasadın ardından tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.