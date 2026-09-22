Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen uygulama sınavında 215 öğrenci, “Sıfır Atık Şehir Mühendisliği” projesi için mekanik tasarımlar geliştirdi.
81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı, Bilecik’te İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sınava katılan 215 öğrenci, kendilerine verilen proje kapsamında atıkların temizlenmesine yönelik mekanik çözümler tasarlayarak uygulamalı olarak çalışmalarını ortaya koydu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sınavı takip ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve gençlerin heyecanına ortak oldu.
Programla, gençlerin teknoloji ve mühendislik alanındaki becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra çevre bilinci ve sıfır atık konusunda çözüm odaklı projeler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlandı.