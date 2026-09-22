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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’te DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen uygulama sınavında 215 öğrenci, “Sıfır Atık Şehir Mühendisliği” projesi için mekanik tasarımlar geliştirdi.

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‎81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı, Bilecik’te İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

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‎Sınava katılan 215 öğrenci, kendilerine verilen proje kapsamında atıkların temizlenmesine yönelik mekanik çözümler tasarlayarak uygulamalı olarak çalışmalarını ortaya koydu.

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‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sınavı takip ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve gençlerin heyecanına ortak oldu.

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‎Programla, gençlerin teknoloji ve mühendislik alanındaki becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra çevre bilinci ve sıfır atık konusunda çözüm odaklı projeler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlandı.