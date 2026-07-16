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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Bilecik genelinde yürütülen kamu yatırımları ile devam eden projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bilecik’te yürütülen 269 projenin son durumu ele alınırken, projelerin toplam yatırım tutarının 21 milyar 378 milyon 477 bin TL olduğu belirtildi.

Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar değerlendirilerek, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda etkin, verimli ve zamanında tamamlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.