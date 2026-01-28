

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Faik Oktay Sözer’in başkanlığında, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen projeler değerlendirilirken, 2026 yılı yatırım programı çerçevesinde planlanan proje ve hizmetler ele alındı.

2025 YILI YATIRIM VERİLERİ

Bilecik'te 2025 yılında 466 adet proje uygulandığı, bu projelerin toplam yatırım bedelinin 18 milyar 689 milyon 643 bin TL olduğu açıklanırken, 348 adet projenin tamamlandığı belirtildi.

Vali Sözer, toplantıda yaptığı değerlendirmede; kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ve etkin bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, Bilecik'te sürdürülen çalışmaların şehrin kalkınması, vatandaşların refahının artırılması ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.