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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile 700. Yıl Ortaokulundan toplam 200 öğrencinin katılımıyla “Değerler Eğitimi” programı gerçekleştirildi.

GSB Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Akif Uslu tarafından gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelinerek toplumsal ve bireysel değerler üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında güzel ahlak, sorumluluk bilinci, saygı, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bu değerlerin önemine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinlik, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.