Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Vezirhan Beldesi’nde 2006 ve 2007 yıllarından bu yana kayıp olarak aranan 3 şahsın akıbetinin aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Mizan Operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında 85 GSM hattına yönelik HTS analizleri sonucunda 11 şüpheli tespit edilerek, şüphelilerin son sinyal verdiği bölgede yapılan incelemelerde kayıp şahısların bir çiftlikte öldürülerek gömüldükleri değerlendirildi.

Bilecik merkezli Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarıyla 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 11 SIM kart, 3 yivsiz av tüfeği ve 65 fişek ele geçirildi.

Kayıp şahısların öldürülerek gömüldükleri değerlendirilen çiftlikte yapılan kazı çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulunarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 3’ü tutuklandı.