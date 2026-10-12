Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Vezirhan beldesi ile Cumalı Köy arasındaki mevkiinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tarımsal faaliyetler kapsamında bahçe temizliği sırasında çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili oldu. Yangına 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 20 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.