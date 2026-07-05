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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde aranması bulunan 7 şahıs yakalandı.

Kent genelinde sürdürülen uygulamalara 117 personel katılırken, denetimler kapsamında 2 bin 386 kişi sorgulandı. Ekipler ayrıca 27 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 37 metruk binada kontroller gerçekleştirdi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 627 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 321 bin 380 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, NATO Güvenlik Tedbirleri kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.