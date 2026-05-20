Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'te 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında açılış programı düzenlendi.

Açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi, ney dinletisi, drama etkinliği, çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği ve antik harf etkinliği gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 18-22 Mayıs Müzeler Haftasında, kadın takıları sergisi ile Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencilerinin “Şeyh Edebali ve Bilecik” temalı resim sergisinin ziyaretçilerle buluşacağı duyuruldu.

Hafta kapsamında, 21 Mayıs saat: 10.00'da Şeyh Edebali Kongre Merkezinde Doç. Dr. Neşe Mercan, Doç. Dr. Emre Dandıl ve Öğr. Gör. Dr. Mihriban Tuncer tarafından gerçekleştirilecek

“Ekrandan Çık Keşfe Katıl: Müzelerde Güçlenen Gençlik” konulu program düzenlenecek.

22 Mayıs'ta ise Kültür Varlığı Koruyucuları eğitimi, Müze Tanıtım Gezileri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gelin, geçmişin izinde kültür mirasımızı birlikte keşfedelim." denildi.