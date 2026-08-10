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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü’nde düzenlenen şeftali ve nektarin hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Bilecik, şeftali üretiminde 18 bin 804 dekar alanda 63 bin 489 ton, nektarin üretiminde ise 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton üretim kapasitesiyle önemli üretim merkezleri arasında yer alırken; Osmaneli, ildeki şeftali ve nektarin üretiminin en yoğun yapıldığı bölgelerin başında geliyor. Üretilen nektarinin tamamı yurt dışına ihraç edilirken, şeftalinin önemli bir bölümü iç piyasada değerlendiriliyor.

Vali Sözer hasadın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün Çerkeşli Köyümüzde çiftçilerimizle birlikte şeftali ve nektarin hasadına katıldık. Toprağımızın bereketini, üreticilerimizin emeğini ve ilimizin tarımsal zenginliğini her fırsatta tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü her hasat, yalnızca bir ürünün değil; Bilecik’imizin üretim gücünün göstergesidir.” dedi.