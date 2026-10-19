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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎​Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 14-15 Ekim tarihleri arasında kapsamlı bir "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirdi. 175 personelin katıldığı dev denetimde 4 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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‎​Bilecik genelinde kamu düzeninin temini, suç ve suçlularla mücadele ile haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir denetim ve kontrol çalışması yürütüldü.

‎​20 UYGULAMA NOKTASI VE 21 OKUL ÇEVRESİNDE SIKI DENETİM

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14-15 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında jandarma ekipleri sahada adeta kuş uçurtmadı. Toplam 175 personelin görev aldığı uygulamada:

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‎​20 ayrı kontrol ve uygulama noktasında araçlar ve şahıslar titizlikle incelendi,

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‎​21 okul çevresinde öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimler artırıldı,

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‎​Uygulama süresince toplam 1258 şahıs ve 876 araç sorgulandı.

‎​4 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

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Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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‎​Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin il genelinde kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.