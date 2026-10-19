Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 14-15 Ekim tarihleri arasında kapsamlı bir "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirdi. 175 personelin katıldığı dev denetimde 4 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik genelinde kamu düzeninin temini, suç ve suçlularla mücadele ile haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir denetim ve kontrol çalışması yürütüldü.
20 UYGULAMA NOKTASI VE 21 OKUL ÇEVRESİNDE SIKI DENETİM
14-15 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında jandarma ekipleri sahada adeta kuş uçurtmadı. Toplam 175 personelin görev aldığı uygulamada:
20 ayrı kontrol ve uygulama noktasında araçlar ve şahıslar titizlikle incelendi,
21 okul çevresinde öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimler artırıldı,
Uygulama süresince toplam 1258 şahıs ve 876 araç sorgulandı.
4 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin il genelinde kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.