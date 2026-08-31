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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan A.K.’nin yeri tespit edildi.

Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen A.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.