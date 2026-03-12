

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla “12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte katıldı.

“12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirilirken, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrenciler tarafından oratoryo, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

“İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” programı gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi.