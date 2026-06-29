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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen “Bir Taş Bir Yürek ve Şanlı Bayrağım” projesi kapsamında hazırlanan mozaik bayrak eserinin açılış programına katıldı.

Yeni Valilik Binası önünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Projenin anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Vali Faik Oktay Sözer ile İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından kurdele kesilerek mozaik bayrak eseri törenle hizmete açıldı. Program, öğrencilerin seslendirdiği Bayrak Şarkısı ile devam etti.

Bilecik genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 1071 öğrencinin el emeğiyle boyadığı mozaik taşların bir araya getirilmesiyle hazırlanan eser, Malazgirt Zaferi'nin yılına atıfta bulunan 1071 sayısından ilham alınarak tasarlandı. Çalışma, milli birlik ve beraberlik ile vatan sevgisini simgeleyen anlamlı bir eser olarak dikkat çekti.

Programda konuşan Vali Sözer, çocukların emeğiyle ortaya çıkan çalışmanın yalnızca bir sanat eseri olmadığını, aynı zamanda milli birlik, beraberlik ve bayrak sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının güçlü bir sembolü olduğunu ifade etti. Bu tür projelerin çocuklarda vatan sevgisi, milli bilinç ve aidiyet duygusunun gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Sözer, projede emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Program, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin mozaik bayrak eseri önünde çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.