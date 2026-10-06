Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 100 öğrencinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
“Birlikte Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda öğrenciler güvenlik konusunda bilinçlendirildi.
Polis ekipleri tarafından öğrencilere polislik mesleği, genel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgiler verildi.
Gerçekleştirilen etkinlikle çocuk ve gençlerin karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve güvenli davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlandı.
Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.