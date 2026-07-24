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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 10 bin 64 dekar alanda gerçekleştirilen karpuz üretimiyle yıllık 62 bin 176 ton üretim yapılırken, mikroklima iklim özellikleri sayesinde Osmaneli ilçesi yaklaşık 6 bin 360 dekar üretim alanı ve 44 bin 520 tonluk üretimiyle karpuz yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Vali Sözer, hasat sırasında üreticilerle sohbet ederek bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Tarımsal üretimde kaliteyi ve güvenilir üretimi artırmak amacıyla Osmaneli’nde hayata geçirilen “Toprakta İz Bırak, Geleceğe İyilik, İyi Tarımlı Osmaneli Karpuzu” projesi kapsamında üreticilere eğitimler verildiğini, hasat öncesi yapılan pestisit kalıntı analizlerinin tamamının temiz sonuçlandığını ve projeye katılan üreticilerin İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandığını belirtti.

Vali Faik Oktay Sözer burada yaptığı açıklamada, “Karpuzun Başkenti Osmaneli’ndeyiz. Bugün Medetli Köyümüzde üreticilerimizle birlikte karpuz hasadının bereketine ortak olduk. Mikroklima iklimi ve verimli topraklarıyla Osmaneli, yalnızca ilimizin değil ülkemizin de önemli karpuz üretim merkezlerinden biri. İlimizde üretilen karpuzun büyük bölümü Osmaneli’nde yetişiyor. Güvenilir ve kaliteli üretimi esas alan İyi Tarım Uygulamaları sayesinde üreticilerimiz hem emeğinin karşılığını alıyor hem de tüketicilerimize sağlıklı ürünler ulaştırıyor. Alın teriyle toprağı berekete dönüştüren tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, hasadımızın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum.” dedi.