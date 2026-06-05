

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, “Tarihin Kalbinde, Tarımın Geleceğinde” sloganıyla düzenlenen 1. Bilecik Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret ederek fuar alanında incelemelerde bulundu.

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‎3-6 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen firma ve sektör temsilcileri tarafından en yeni tarım makineleri, modern hayvancılık ekipmanları, akıllı tarım uygulamaları ve üretim verimliliğini artıran teknolojiler sergilenirken, Bilecik'in tarımsal ürünleri de tanıtıldı.

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‎Stantları ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, katılımcılarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.