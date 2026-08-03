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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli genç voleybolcu Ceren Bala Çelik, Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

2014 doğumlu sporcu Ceren Bala Çelik'in, altyapısıyla birçok milli sporcu yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olması, yetiştiği kulüp Bilecik Voley 11 Spor Kulübü ve Bilecik spor camiasında büyük gurur yaşattı.

Bilecik Voley 11 Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, henüz ilk yıllarında böylesine önemli bir başarıya ulaşmanın doğru yolda ilerlediklerinin en somut göstergesi olduğu belirtilirken, yeteneği, disiplini, azmi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Ceren Bala Çelik'in bu fırsatı sonuna kadar hak ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, genç sporcunun gelişiminde emeği bulunan ailesi ve antrenörlerine teşekkür edilirken, "Sevgili Ceren, seninle gurur duyuyoruz. Yolun açık, başarıların daim olsun." ifadelerine yer verildi.