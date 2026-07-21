Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'te hububat hasadının devam ettiği günlerde çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) pazar günleri alım yapmaması ve randevu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

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‎Üreticiler, TMO'nun Bilecik'te alım yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, ürün teslimi için randevu almakta büyük güçlük yaşadıklarını söyledi. Çiftçiler, randevu sistemindeki yoğunluk nedeniyle ürünlerini zamanında teslim edemediklerini ve bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

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‎Hasat döneminde üreticinin tatil yapma şansı olmadığını vurgulayan çiftçiler, yaklaşık bir buçuk ay süren alım döneminde TMO'nun pazar günleri de hizmet vermesi gerektiğini belirtti. Pazar günleri alım yapılmamasının üreticiyi beklemeye zorladığını ifade eden çiftçiler, bu durumun özellikle hasat sürecinde önemli mağduriyet oluşturduğunu kaydetti.

‎"ÜRETİCİ TÜCCARA MAHKÛM EDİLİYOR"

Artan üretim maliyetlerine de dikkat çeken üreticiler, geçen yıl 11-12 TL seviyesinde olan hububat alım fiyatlarının bu yıl 15 TL'ye yükseldiğini, ancak TMO'da yaşanan randevu sorunu nedeniyle birçok çiftçinin ürününü tüccara satmak zorunda kaldığını öne sürdü.

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‎Çiftçiler, tüccarın ürünü geçen yılki fiyat seviyelerinden almaya çalıştığını belirterek, aynı dönemde mazot fiyatının 40 TL'den 75 TL'ye, biçerdöver ücretlerinin ise 250 TL'den 450 TL'ye yükseldiğini ifade etti.

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‎Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sisteminin çiftçiyi mağdur etmeyecek şekilde düzenlenmesini ve hasat döneminde pazar günleri de alım yapılmasını talep etti. Aksi halde üreticinin ekonomik olarak daha da zorlanacağını belirten çiftçiler, gelecek yıl ekim yapmanın birçok üretici için mümkün olmayabileceğini dile getirdi.