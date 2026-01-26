Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Alanya ve Ankara’da düzenlenen Doğu–Batı Grupları ile Ankara Seçmeleri’nde Bilecikli sporcular finale yükseldi. 6 sporcunun tamamı Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından erkeklerde 51 kg’da Altuğ Gesge, Millî Sporcu Kontenjanı direkt, 55 kg’da Durmuş Enes Bağ, Batı Grubu 3.’sü olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Kızlarda ise 42 kg’da İrem İşel Doğu Grubu 1.’si, 42 kg’da Nazlı Efe Doğu Grubu 3.’sü, 46 kg’da Nisanur Faideci Doğu Grubu 1.’si ve 52 kg’da Neslişah Ençok Ankara Grubu 1.’si olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik eder, Türkiye Finalleri’nde başarılar dileriz.” denildi.