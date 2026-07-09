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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcular, Isparta'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grubu Müsabakaları'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

4-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Eslem Çoban, 45 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Batı Grubu Şampiyonu oldu.

Şampiyonada başarılı performans sergileyen Erva Fırat ile Ervanur İşler de elde ettikleri dereceler sayesinde Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik'e gurur yaşatan sporcular ile antrenörleri Mesur Düş’ü elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde de başarılar diledi.