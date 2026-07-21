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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Adana'da 14-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcu Doruk Yılmaz, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olmayı başardı.

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‎Şampiyona boyunca eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarının tamamını nakavtla kazanan Doruk Yılmaz, finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Final müsabakasının ardından Türkiye ikinciliğini elde eden başarılı sporcu, Bilecik'e gurur yaşattı.

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‎Elde ettiği dereceyle dikkat çeken Doruk Yılmaz, sergilediği başarılı performansla gelecek organizasyonlar için de umut verdi.

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‎Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başarılı sporcu ve antrenörü Burak Buğday'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.