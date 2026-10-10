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Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesiyle üç yıl önce taekwondoya başlayan Göçen, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde dereceye giren genç sporcu, Avrupa Şampiyonası Millî Takım seçmeleri için davet aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarıda emeği bulunan antrenör ve sporcuyu tebrik ederek, “Antrenörümüz Mesur Düş'e ve sporcumuz Duru Sükeyna Göçen'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, Millî Takım seçmelerinde kendilerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.