Kaynak: Haber Merkezi

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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecikli milli sporcu Tuğba Çürük, elde ettiği başarılı sonuçlarla bir kez daha adından söz ettirdi. Milli Takım seçmeleri ve Premier Lig etaplarının ardından Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele eden başarılı sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

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‎Şampiyona boyunca sergilediği üstün performansla altın madalyaya uzanan Tuğba Çürük, bu önemli başarısıyla hem Bilecik'i hem de Türk sporunu gururlandırdı.

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‎Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada sporcu tebrik edilerek başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu.