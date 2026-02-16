Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecikli şef Melih Mehmet Aslanboğa, Masterchef 2026'ya katılmaya hak kazandı.
2026 Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali, Muğla’nın Fethiye ilçesinde Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi.
Türkiye genelinden gelen okulların öğrencileri, öğretmenleri ve profesyonel şeflerin katılımıyla ulusal yemek yarışmaları düzenlenen etkinlik, toplam 1300 katılımcı ve ziyaretçinin katılımıyla büyük ilgi gördü.
BİLECİK PAZARCIKLILAR DERNEĞİ ÜYESİ ŞEF ALTIN MADALYA KAZANDI
Festival kapsamında gerçekleştirilen 14. Ulusal Yemek Yarışması Şefler Modern Türk Mutfağı ana yemek yarışması kategorisinde Bilecik Pazarcıklılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği üyesi Melih Mehmet Aslanboğa birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Melih Mehmet Aslanboğa bu başarısı ile Masterchef 2026'da Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı.