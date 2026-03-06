

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi'ne Bilecik'ten 8 proje davet edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bursa Bölge Sergisine davet edilen okullar ve proje alanları şöyle sıralandı;

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (Biyoloji)

Bilecik Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi (Değerler Eğitimi)

Bilecik İçköy Ortaokulu (Değerler Eğitimi)

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (Değerler Eğitimi)

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (Fizik)

Bilecik Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi (Matematik)

Bilecik Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi (Matematik)

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (Türkçe)

Açıklamanın devamında, "Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren, yenilikçi fikirleriyle öne çıkan ve ilimizi Bursa Bölge Sergisi'nde temsil edecek okullarımızı, proje üreten sevgili öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden kıymetli danışman öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun." denildi.