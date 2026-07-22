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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük bir gurur yaşadı. Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Abdullah Uslu, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) gösterdiği üstün başarıyla Türkiye birincisi oldu.

Elde ettiği dereceyle hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandıran Abdullah Uslu, Bilecik eğitim camiasına da büyük sevinç yaşattı. Türkiye genelinde zirvede yer alan başarılı öğrenci, kentin eğitim alanındaki önemli başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Öğrencinin başarısının ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Abdullah Uslu başta olmak üzere emeği geçen öğretmenler, ailesi ve eğitim camiası tebrik edilerek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.