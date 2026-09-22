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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Manisa’da düzenlenen 17. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası’nda mücadele eden Bilecikli sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

18–20 Eylül 2026 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilen 17. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası’nda Bilecik’i temsil eden sporcular, müsabakalarda gösterdikleri performansla 8 derece elde etti.

Turnuvada Elanur Uyanık 51 kilogram Elite Bayan, Doruk Yılmaz 75 kilogram Üst Genç Erkek, Mehmet Poyraz Yavuz 38 kilogram Alt Genç Erkek, Yunus Emre Gökbayrak 57 kilogram Yıldız Erkek ve Eren Kılınç 60 kilogram Yıldız Erkek kategorilerinde altın madalya, Elif Ebrar Kacır 52 kilogram Yıldız Bayan kategorisinde gümüş madalya, Mustafa Kılıç 57 kilogram Alt Genç Erkek ve İsmail Kızıl ise 48 kilogram Alt Genç Erkek kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcuların turnuvada sergiledikleri mücadele ve azim takdir toplarken, elde edilen sonuçlarla Bilecik muaythai sporunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcular ile antrenör Burak Buğday’ı, elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.