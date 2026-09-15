Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Avrupa Kuraş Konfederasyonu 2026 faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Şampiyonası, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Panagyurishte şehrinde gerçekleştiriliyor. Şampiyonada Bilecikli sporcu Mikail Zaloğlu, 120 kilogram kategorisinde Türkiye adına mücadele ediyor.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Zaloğlu, 120 kilogram kategorisinde madalya için mindere çıkıyor.

Şampiyonada Bilecik’ten bir isim daha milli takım bünyesinde görev alıyor. Antrenör Serkan Can, Büyükler Milli Takım Antrenörü olarak organizasyonda Türkiye’yi temsil ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecikli sporcu Mikail Zaloğlu ile antrenör Serkan Can’a Avrupa Şampiyonası’nda başarılar dilendi.