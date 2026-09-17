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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Mikail Zaloğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda 120 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

14-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Panagyurishte kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Türkiye’yi 120 kilogram kategorisinde temsil eden Mikail Zaloğlu, rakipleriyle yaptığı müsabakaların ardından altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Zaloğlu’nun elde ettiği başarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada sporcunun yanı sıra antrenörü Serkan Can da tebrik edildi. Yapılan açıklamada, Mikail Zaloğlu ve Serkan Can’a başarılarının devamı dilendi.