Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finalleri’nde Bilecikli sporcular büyük bir başarı elde etti.

Spor Toto Kick Boks Yıldızlar Ligi Finalleri 19–20 Aralık 2025 tarihlerinde Konya’da düzenlendi.

Finallerde Bilecikli sporculardan Tuba Nur Yağcı Türkiye Şampiyonu, Ömer Faruk Özbay ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörümüz Fehmi Piliç’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.