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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Nurettin Erkan / Yeniçağ



Bilecikli judocular, Ordu’da düzenlenen 1. Uluslararası Yıldızlar ve Gençler Judo Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 6 ülkeden, yaklaşık 300 sporcu katıldı. Bilecik’i temsil eden sporcular, yıldızlar ve gençler kategorilerinde elde ettikleri derecelerle kürsüde yer aldı.

Yıldızlar kategorisinde 90 kilogramda mücadele eden Ahmet Buğra Kısa, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. +90 kilogramda mücadele eden Cebrail Zaloğlu ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Gençler kategorisinde +100 kilogramda tatamiye çıkan Muzaffer Buğra Sezer de şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak Bilecik’e bir bronz madalya daha kazandırdı.

Şampiyona sonunda Bilecikli judocular organizasyonu 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamladı.

Gençlşk ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcular ile antrenör Serkan Can’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.