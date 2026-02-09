Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Müsabakalarından, Bilecikli sporcular bir 1.’lik birde 3.’lük elde ederek 2 madalya ile dündü.

7–8 Şubat’ta Sakarya/Akyazı’da yapılan Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Müsabakalarında 57 kg’da Buğlem Heybetoğlu şampiyon, 66 kg’da Berkay Yıldız Türkiye 3.’sü oldu.

Sporcular elde ettikleri bu derecelerle 3–4 Mart’ta Karaman’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sporcuların başarısı ile ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” denildi.