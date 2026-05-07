Bilecik’in yetiştirdiği milli sporculardan, judo kariyerini Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Trabzon’da sürdüren Milli Judocu Haticenur Göktaş, Avrupa tatamisinde Bilecik’i ve ülkemizi temsil etti.

Türkiye Judo Federasyonu ve Avrupa Judo Birliği 2026 faaliyet programında yer alan İstanbul Junior European Cup, 02-03 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

78 kg kategorisinde mücadele eden Milli Sporcu Haticenur Göktaş, 12 Nisan’dan bu yana Trabzon TOHM’da sürdürdüğü yoğun hazırlık sürecinin ardından Avrupa Kupası’nda madalya için tatamiye çıktı.