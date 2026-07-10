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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli genç Ziraat Mühendisi Tuğçe Cam, akademik başarılarını üretim hedefleriyle birleştirerek tarım sektöründe örnek bir başarı hikâyesine imza atıyor. TÜBİTAK destekli diploma teziyle bölüm birincisi olan genç mühendis, şimdi ise arıcılık ve modern tarım yatırımlarıyla üretime katkı sunmaya hazırlanıyor.

İlkokul eğitimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokulu Osmangazi Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bilecik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Tuğçe Cam, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Üniversite eğitiminin son yılında hazırladığı TÜBİTAK 2209-B destekli "Bitki Doku Kültüründe Kullanılmak Üzere Steril Kabin" başlıklı diploma teziyle bölüm birinciliği elde eden Cam, akademik alandaki başarısıyla dikkat çekti.

Mezuniyetin ardından rotasını üretime çeviren genç mühendis, tarımsal bilgi birikimini sahaya taşımak için çalışmalara başladı. İlk etapta 6 kovanla arıcılık faaliyetlerine başlayan Cam, bu alanda deneyim kazanarak üretimini büyütmeyi hedefliyor.

Gelecek planları arasında babasına ait çiftlikte hem topraklı hem de topraksız tarım yöntemleriyle çilek üretimi gerçekleştirmek bulunduğunu belirten Cam, en büyük hedefinin ise yaban mersini yetiştiriciliği olduğunu söyledi. Ancak yeterli su kaynağının bulunmaması nedeniyle bu projeyi şimdilik ertelemek zorunda kaldığını ifade etti.

Tarımın farklı alanlarında kendisini geliştirmeyi sürdüren Tuğçe Cam, bilgi ve deneyimini üretime dönüştürerek hem Bilecik tarımına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Akademik başarısını üretim vizyonuyla birleştiren genç mühendis, azmi ve hedefleriyle gençlere örnek olmaya devam ediyor.