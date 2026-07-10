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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Haticenur Göktaş ile Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olan Ahmet Altınay, antrenörleri Serkan Can ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette sporcular elde ettikleri başarılar hakkında İl Müdürü Demir’e bilgi verirken, gelecekteki hedeflerini de paylaştı.

İl Müdürü Ramazan Demir, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Bilecik’i başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenör Serkan Can’ı tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.