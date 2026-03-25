

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in başarılı Taekwondo sporcusu Altuğ Gesge uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Belçika’da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Türkiye’nin büyüklerde 38, gençlerde 20 olmak üzere toplamda 58 sporcu ile temsil edildiği turnuva Belçika’nın Lommel şehrinde düzenlendi. Milli sporcular turnuvada 8 altın, 11 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 29 madalya elde etti.

Milli takımın Bilecikli sporcusu Altuğ Gesge, turnuvada çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kendi kategorisinde şampiyonluğa uzandı.

Öte yandan şampiyon Taekwondocu Altuğ Gesge’nin yakın zamanda Dünya Taekwondo Şampiyonasında Milli Sporcu olarak Ülkemizi ve Bilecik’i temsil edeceği öğrenildi.