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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular önemli başarılara imza atarak ülkemizi Ay-Yıldızlı forma ile temsil etme hakkı kazandılar.

Neslişah Ençok Türkiye Şampiyonu olurken, İrem İşel ise Türkiye ikincisi oldu. Her iki sporcuda milli takıma seçilerek Portekiz ve Sırbistan’daki uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Altuğ Gesge ve Nisanur Faideci ile birlikte Sporcu Eğitim Merkezinden 4 sporcu, ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörleri Hanife Yıldız’ı tebrik ederek uluslararası turnuvalarda başarılar diledi.