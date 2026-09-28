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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Müftülüğü görevine başlayan Yusuf Dikmen, göreve başlamasının ardından bir mesaj yayımladı.

Osmanlı Devleti’nin doğduğu ve Ertuğrul Gazi’nin mirasını taşıyan Bilecik’te görev yapmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirten Dikmen, önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmaları sahiplenerek sürdüreceklerini ifade etti.

İl Müftüsü Dikmen, öncelikli hedeflerinin din hizmetlerini vatandaşlara daha yakın ve etkili şekilde ulaştırmak olduğunu kaydetti. Gönül dünyasını besleyen çalışmalara da ağırlık vereceklerini belirten Dikmen, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirecek faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şehrin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmak istediklerini vurgulayan Dikmen, mesajında, “Bu yolda çalışma arkadaşlarımız, şehrimizin tüm paydaşları ve bu kadim payitahta hizmet etme arzu ve gayreti taşıyan herkesle hizmet etmeyi temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dikmen, Bilecik ve kentte yaşayan vatandaşlar için sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulunarak mesajını tamamladı.