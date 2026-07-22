Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in ulaşım ana planını geliştirmek üzere Belediye ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında imzalar atıldı.

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında meclis üyelerinin oyçokluğu ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan halk otobüsü sisteminin analiz edilmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi, ulaşım planlarının hazırlanması ve bu kapsamda gerekli bilimsel ve teknik çalışmaların yürütülmesine yönelik Ortak Hizmet Protokolü yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmişti.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu Bilecik’in ulaşım ana planını geliştirmek amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın makamında gerçekleşen imza programında Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu ile Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev de hazır bulunurken, Belediye Başkanı Subaşı imzaların atılmasının ardından, “Protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.