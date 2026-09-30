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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Dünya Turizm Günü kapsamında, farklı ülkelerden Bilecik’e gelen uluslararası öğrencilere yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrenciler, Bilecik’in tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle buluşturuldu. Kentin geçmişten günümüze uzanan zengin kültürel mirası hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Bilecik’i daha yakından tanımasına imkân sağlayan etkinlikte, kentin kadim medeniyetlerden izler taşıyan tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, etkinlikle Bilecik’in turizm değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra kültürel etkileşimin artırılması ve uluslararası dostluk bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.