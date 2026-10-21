Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesinde enerji nakil hattı tesis çalışmaları nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sürmesi planlanıyor.
Elektrik dağıtım şirketinin çalışması kapsamında Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi’nin bir bölümü, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt Devlet Hastanesi’nin kesintiden etkilenmesi bekleniyor.
Yetkililer, vatandaşları kesintiye karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.