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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde Belediye tarafından yapılan duyuruda yüzme havuzunda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı havuzun 1 hafta boyunca hizmet veremeyeceği belirtildi.

Söğüt Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yüzme havuzunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak havuzun geçici süreyle bakıma alındığı duyuruldu.

28 Temmuz Salı günü kullanıma kapatılacak olan havuzun, bakım ve gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Ağustos Salı günü yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtilirken, vatandaşlara anlayışları için teşekkür edildi.