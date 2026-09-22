Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Kent Belleği dijital arşivinde yer alan yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf, fotokart ve kartpostalın İngilizce çevirileri, ODTÜ Tarih Bölümü öğrencisi Efe Dolan tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi.
Bilecik’in tarihi ve kültürel mirasının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi Efe Dolan, yaz tatili boyunca Bilecik Kent Belleği dijital arşivinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf, fotokart ve kartpostalın İngilizce çevirilerini gönüllü olarak hazırladı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan, kentin tarihinin ve kültürel mirasının tanıtılmasına sunduğu katkı dolayısıyla Dolan’a teşekkür belgesi takdim etti.
Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, gençlerin bilgi, emek ve gönüllülük yoluyla kentin hafızasına sahip çıkmasının önemine dikkat çekilerek Efe Dolan’a yeni eğitim-öğretim döneminde başarı dilekleri iletildi.