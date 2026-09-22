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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Kent Belleği dijital arşivinde yer alan yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf, fotokart ve kartpostalın İngilizce çevirileri, ODTÜ Tarih Bölümü öğrencisi Efe Dolan tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi.

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‎Bilecik’in tarihi ve kültürel mirasının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

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‎Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi Efe Dolan, yaz tatili boyunca Bilecik Kent Belleği dijital arşivinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf, fotokart ve kartpostalın İngilizce çevirilerini gönüllü olarak hazırladı.

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‎Çalışmanın tamamlanmasının ardından Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan, kentin tarihinin ve kültürel mirasının tanıtılmasına sunduğu katkı dolayısıyla Dolan’a teşekkür belgesi takdim etti.

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‎Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, gençlerin bilgi, emek ve gönüllülük yoluyla kentin hafızasına sahip çıkmasının önemine dikkat çekilerek Efe Dolan’a yeni eğitim-öğretim döneminde başarı dilekleri iletildi.