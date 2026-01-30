Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda; il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.
Kurumların sorumluluk alanlarına giren konular görüşülürken, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar üzerinde duruldu.