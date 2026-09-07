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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Kutlamalar kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirilirken, mehteran ve halk oyunları gösterileri de programa renk kattı.

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşı okundu. Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, kahramanlık şiirlerinin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in il protokolü ile katıldığı çelenk sunma törenine vatandaşlarında ilgisi yoğun olurken, ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılırken, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Mevlid-i Şerif programıyla şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Şeyh Edebali Külliyesinde devam eden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mehteran gösterisi gerçekleştirilirken, Kurtuluş Sergisi de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Programda ayrıca katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.