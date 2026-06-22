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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivalinde şehrin coğrafi işaretli lezzetleri protokol üyeleri ile buluştu.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bilecik’in coğrafi işaret tescili almış ve tescil başvuru süreci devam eden yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen akşam yemeğinde protokol üyeleri ağırlandı.

Ticaret ve Sanayi Odasının festival alanında kurduğu stantta sergilenen ürünler, Bilecik’in gastronomi ve kültürel mirasını yansıtırken, protokol üyelerine yöresel değerleri yakından tanıtma imkânı yaratılmış oldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada yerel ürünlerin markalaşması ve tanıtımına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.