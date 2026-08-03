Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana gelen çalı yangını, Bayırköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve özverili müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgedeki yangın ihbarını alan Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri hemen harekete geçerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangının söndürülmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde bölgede yeniden bir alevlenmeye karşı soğutma çalışması yapıldı.

Bayırköy Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yangına kısa sürede müdahale eden tüm itfaiye personelimize, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ve destek veren herkese teşekkür ediyor; vatandaşlarımızdan yangın riskine karşı azami dikkat ve duyarlılık göstermelerini önemle rica ediyoruz.” denildi.