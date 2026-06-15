Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı, Kadınlar Futbol 3. Ligi, 8. grup, 5. hafta maçında kendi sahasında Eskişehir temsilcisi Çamlıca Gençlik ve Spor ile karşılaştı.
Bilecik Merkez Sentetik Sahasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı ligde oynadığı 5 maçıda kazanarak namağlup şampiyonluğunu ilan etti.
Kadınlar Futbol 3. Ligi, 8. grup Şampiyonu Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı ligin son haftasında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.