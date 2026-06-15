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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı, Kadınlar Futbol 3. Ligi, 8. grup, 5. hafta maçında kendi sahasında Eskişehir temsilcisi Çamlıca Gençlik ve Spor ile karşılaştı.

‎Bilecik Merkez Sentetik Sahasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

‎Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı ligde oynadığı 5 maçıda kazanarak namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

‎Kadınlar Futbol 3. Ligi, 8. grup Şampiyonu Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı ligin son haftasında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.